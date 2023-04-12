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Son Dakika: Galatasaray'dan beklenen Icardi hamlesi geldi! PSG'ye o teklif...

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#Galatasaray#İcardi#Transfer
Son Dakika: Galatasaraydan beklenen Icardi hamlesi geldi PSGye o teklif...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 13:08

Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Galatasaray, Cuma günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Yeni sezon için de kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray, beklenen transfer için Mauro Icardi ile masaya oturdu ve yeni sözleşme için pazarlıklara başladı.

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Galatasaray, sezon başında PSG'den kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi hamlesiyle dünyanın dikkatini çekti. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken sarı kırmızılı ekipten beklenen transfer hamlesi geldi.

Önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Galatasaray, Avrupa kupalarında mücadele etmek adına güçlü bir kadro için kolları sıvamaya başladı.

Bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Mauro Icardi, G.Saray taraftarının resmen gönlünü kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimi, 30 yaşındaki Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Sabah'ın Fransız basınından derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı.

10 MİLYON EUROYA BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray yönetimi Icardi transferini 10 milyon euroya bitirmek istiyor. Fransız kulübünün ise Icardi'yi 15 milyon Euro'nun altına bırakmak istemediği belirtildi.

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Fakat Icardi'nin İstanbul'da son derece mutlu olduğu ve bu sebeple Galatasaray'a transferi için kulübü PSG'den kolaylık isteyeceği kaydedildi.

Arjantinli yıldız bu sezon 17 maçta forma giydi ve 10 gol / 7 asist katkısı yaparak 17 gole direkt etki yaptı. Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

 

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#Galatasaray#İcardi#Transfer

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