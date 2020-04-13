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Haber Giriş: 13.04.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'dan Balotelli'ye 2+1 yıllık teklif

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Son dakika | Galatasaray'dan Balotelli'ye 2+1 yıllık teklif
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Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için sarı-kırmızılıların son yılı opsiyonlu 3 yıllık bir kontrat teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıklandı.

Corona virüs nedeniyle liglerin askıya alındığı bu dönemde Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir Mario Balotelli ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

İtalyan muhabir Nicolo Schira, bu iddiaları doğruladı ve Galatasaray'ın Balotelli'ye 2+1 yıllık son yılı opsiyon içeren bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Schira, transfer için Galatasaray ile Balotelli'nin menajeri Mino Raiola arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Brescia forması giyen Balotelli'nin, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalma maddesi bulunurken bu maddenin İtalya dışına transferi durumunda geçerli olacağı belirtiliyor.

 

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