Son dakika: Galatasaray'dan ayrılması son anda iptal olan Mostafa Mohamed, o günü anlattı

Spor Arena Dış Haber - Gabon maçının ardından attığı golü ve aldıkları puanı değerlendiren Mostafa Mohamed; "Takımı ebrik ediyorum. İyi oynadık, Allah'a şükür son dakikada da olsa puan alacak golü bulduk. Bir süredir gol atamıyordum ve bu üzerimde baskı kuruyordu. Güzel bir zamanda gol atmam kendi adıma da mutluluk verici" dedi.

"Fransa'ya gittim, sağlık kontrolünden geçtim ama transfer iptal oldu"

Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili de konuşan 23 yaşındaki Mısırlı golcü; "Milli Takım'dan izinli olarak Fransa'ya gittim, sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.