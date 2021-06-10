Son Dakika: Galatasaray'dan ayrıldı, Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş'a geliyor!

Transfer sezonunun bugün başlamasıyla transfer son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transfer gündeminde. Adem Ljajic'i takımda düşünmeyen Beşiktaş Sırp oyuncunun yerine Gedson Fernandes'i düşünüyor.

Sabah'ın haberine göre; Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor.

Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

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