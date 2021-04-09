Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresini duyurdular! 'Türkiye'de kalıyor, imza...'

Sivasspor maçı sonrası yönetimi eleştiren açıklamalar yapması sebebiyle Galatasaray ile sezon sonuna kadar olan sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor.

Bonservisi elinde olan ve bir süredir Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile transfer görüşmesi yapan 31 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Yunanistan basınından Gazetta'nın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Faslı futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde; Olympiakos ve Bordeaux ile birlikte Beşiktaş'ın da devrede olduğu, Belhanda'nın kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Faslı oyuncunun transferi konusunda 1 ay içinde karar vereceği ve diğer kulüplerden beklediği teklifleri almaması halinde siyah-beyazlılara imza atabileceği kaydedildi.

Belhanda, sözleşmesi feshedilmeden önce Galatasaray'la yeni sözleşme görüşmeleri yapan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon euro talep etmişti.

İSPANYA'DAN YAKIN TAKİP

Geçtiğimiz günlerde İspanya basını da Belhanda için Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın da nabız yokladığını duyurmuştu.

Galatasaray'da 3.5 sezon forma giyen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Faslı yıldız, 131 karşılaşmada 22 gol kaydederken 23 asist yaptı

ZEMİNİ ELEŞTİRDİKTEN SONRA GÖNDERİLDİ

Belhanda, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı maçın ardından saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş ve “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı yönetim, aldığı karar doğrultusunda Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle (Ek: Noter onaylı yeminli tercüme metni) ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığını "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" ifadeleriyle değerlendirmişti.