Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru'ya Trabzonspor talip oldu!

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Henry Onyekuru ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Onyekuru bordo-mavili kulübe önerildi. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına'da Onyekuru ile ilgili son kararı Avcı verecek.

Trabzonspor cephesinden Onyekuru'nun menajerine henüz yanıt verilmedi. Transferin gerçekleştirilmesi için Avcı'nın kararı bekleniyor.

Devre arasında Galatasaray'a katılan yıldız futbolcu çıktığı 14 karşılaşmada takımına 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.