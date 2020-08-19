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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu!
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu!

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Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu!
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Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Fransa ekibi Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Genç futbolcu, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Şubat ayında Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan 18 yaşındaki futbolcu, Lille kadrosundaki 4. Türk futbolcu olacak. Lille'de Mustafa Kapı dışında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz forma giyiyor.

Ayrıca Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.

Son Dakika | Galatasaraydan ayrılan Mustafa Kapı, Lillee transfer oldu

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