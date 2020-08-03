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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e imzayı attı!
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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e imzayı attı!

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Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e imzayı attı!
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Galatasaray'dan ayrılan genç futbolcu Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille kulübüyle 5 yılık sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Lille'in transferi ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi.

France Football da gün içerisinde Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Son Dakika | Galatasaraydan ayrılan Mustafa Kapı Lillee imzayı attı

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