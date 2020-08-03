Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e imzayı attı!

TRT Spor'un haberine göre Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Lille'in transferi ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi.

France Football da gün içerisinde Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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