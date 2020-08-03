Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e imzayı attı!
Galatasaray'dan ayrılan genç futbolcu Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille kulübüyle 5 yılık sözleşme imzaladı.
TRT Spor'un haberine göre Mustafa Kapı; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Lille'in transferi ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi.
France Football da gün içerisinde Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle