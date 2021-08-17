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Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes eski takımına transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, eski kulübü Molde ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, eski kulübü Molde ile sözleşme imzaladı.
Norveç ekibi Molde transferi sosyal medyaya yüklediği bir videoyla duyurdu
. Galatasaray'a transfer olduğu 2016 yılında Molde'den ayrılan sağ bek oyuncusu, eski takımıyla 2025'e kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.
Han er tilbake! 😍 pic.twitter.com/6pxL44yiEx— Molde Fotballklubb (@Molde_FK) August 17, 2021