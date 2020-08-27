Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu!
Southampton'un yüksek bonservis ücreti istemesi nedeniyle Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Mario Lemina, Premier Lig'e dönüyor.
Spor Arena | Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren ve İngiltere'ye dönen Lemina, Fulham ile anlaşma üzere...
Galatasaray'ın, kulübü Southampton'ın 9 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferini bitiremediği Lemina'nın Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.
GALATASARAY DEFTERİ TAMAMEN KAPANIYOR
İki kulüp arasındaki anlaşmada sona gelinirken imzaların atılması halinde Lemina defteri Galatasaray adına tamamen kapanmış olacak.
Galatasaray'ın bir sene daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jean Michael Seri'nin de bonservisi Fulham'da bulunuyor.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle