Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Mariano, 2017'de transfer olduğu Galatasaray'da 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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