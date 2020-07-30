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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyurdular!
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyurdular!

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Son Dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyurdular!
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Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Galatasaray'a veda eden Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni takımı belli oldu!

Mariano, Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı.

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara, Galatasaray'dan ayrılan Mariano'nun transferini duyururken ''Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Galatasaraydan ayrılan Marianonun transferini duyurdular

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