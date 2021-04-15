Son Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan ve 'prim' açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından prim haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e atfedilen 'prim' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e atfedilen “prim” haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur" ifadeleri yer aldı.