MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan ve 'prim' açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan ve 'prim' açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan ve 'prim' açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'dan Arda Turan ve 'prim' açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü, Arda Turan ile ilgili çıkan prim haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından prim haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e atfedilen 'prim' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Son Dakika: Galatasarayda Mustafa Cengizin Donk ve Fatih Terim sözleri sonrası kazan kaynıyor Gözler basın toplantısında
Son Dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in Donk ve Fatih Terim sözleri sonrası kazan kaynıyor! Gözler basın toplantısında

Yapılan açıklamada "Kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e atfedilen “prim” haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur" ifadeleri yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi