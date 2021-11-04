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Son Dakika: Galatasaray'dan Andrea Bertolacci hamlesi!

#Galatasaray#Transfer#Andrea Bertolacci
Son Dakika: Galatasaraydan Andrea Bertolacci hamlesi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Orta saha transferi için düğmeye basan sarı kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi gündemine aldı.

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Süper Lig'de kadrosuna kattığı isimlerin parlamasıyla bu sezona damga vuran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Ajansspor'un haberine göre; devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.

Transfer teklifi yapılacak

Galatasaray'ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtildi.

7 maçta 6 gol

Bu sezon Süper Lig'de performansıyla göz dolduran Andrea Bertolacci 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Bertolacci'nin kariyerinde hangi takımlar var?

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan 30 yaşındaki İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e transfer oldu.

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#Galatasaray#Transfer#Andrea Bertolacci

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