Son Dakika: Galatasaray'dan Andrea Bertolacci hamlesi!

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Süper Lig'de kadrosuna kattığı isimlerin parlamasıyla bu sezona damga vuran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Ajansspor'un haberine göre; devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.

Transfer teklifi yapılacak

Galatasaray'ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtildi.

7 maçta 6 gol

Bu sezon Süper Lig'de performansıyla göz dolduran Andrea Bertolacci 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Bertolacci'nin kariyerinde hangi takımlar var?

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan 30 yaşındaki İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e transfer oldu.