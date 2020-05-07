Son dakika | Galatasaray'dan ameliyat olan Mustafa Cengiz hakkında açıklama!

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu.

Bu sabah saat 09.00’da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz’in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz hakkında "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.