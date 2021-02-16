Son Dakika: Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 11.00’deki antrenmanın ardından saat 16.30’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya uçacak olan takımımız, Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde sürdürecek

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