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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı!

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Son Dakika: Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi kamp kararı!
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya erken gidip Belek'te kamp yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 11.00’deki antrenmanın ardından saat 16.30’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya uçacak olan takımımız, Cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde sürdürecek

Hürriyet

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