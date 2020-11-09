Son Dakika | Galatasaray'dan 8 puanlık kazanç! Sivasspor sonrası...

BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinin ardından Sivasspor’u da mağlup edip, 3’te 3 yapan Galatasaray hem seriyi devam ettirdi hem de zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti...

Fenerbahçe’nin Konyaspor’a yenildiği, Alanyaspor’un da Trabzonspor’a takıldığı haftada zorlu Sivas deplasmanından 3 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, milli araya moralli girdi. Fenerbahçe’nin 3, Alanyaspor’un 2 puan kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray zirve mücadelesinde bu hafta 8 puanlık kazanç sağlamış oldu. Başakşehir’in de Gençlerbirliği’ni yendiği günde, Fatih Terim’in ekibi kazanarak Turuncu-Lacivertli rakibiyle puan farkını korudu.

Fikstür avantajı var

Bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ve takipçisi Fenerbahçe ile farkı 1’e indiren Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (d), Hatayspor, Karagümrük (d) ve Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray’ın hedefi, bu fikstürü iyi değerlendirmek ve galibiyet serisini devam ettirmek.