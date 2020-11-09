Son Dakika | Galatasaray'dan 8 puanlık kazanç! Sivasspor sonrası...
Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin takıldığı süreçte fırsatı iyi değerlendirdi. Sivasspor’u deplasmanda deviren Galatasaray, zirve mücadelesinde haftanın en kârlı takımı olurken, liderle farkı 1 puana indirdi.
BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinin ardından Sivasspor’u da mağlup edip, 3’te 3 yapan Galatasaray hem seriyi devam ettirdi hem de zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti...
Fenerbahçe’nin Konyaspor’a yenildiği, Alanyaspor’un da Trabzonspor’a takıldığı haftada zorlu Sivas deplasmanından 3 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, milli araya moralli girdi. Fenerbahçe’nin 3, Alanyaspor’un 2 puan kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray zirve mücadelesinde bu hafta 8 puanlık kazanç sağlamış oldu. Başakşehir’in de Gençlerbirliği’ni yendiği günde, Fatih Terim’in ekibi kazanarak Turuncu-Lacivertli rakibiyle puan farkını korudu.
Fikstür avantajı var
Bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ve takipçisi Fenerbahçe ile farkı 1’e indiren Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (d), Hatayspor, Karagümrük (d) ve Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray’ın hedefi, bu fikstürü iyi değerlendirmek ve galibiyet serisini devam ettirmek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle