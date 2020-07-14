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GeriFutbol Son dakika! Galatasaray'dan 7 isim PFDK'ya sevk edildi
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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 19:39,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray'dan 7 isim PFDK'ya sevk edildi

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Son dakika! Galatasaray'dan 7 isim PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray'da 7 isim, koronavirüs talimatlarına ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da Halil Cihan Ünal, Necati Ateş, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri ve Emre Akbaba PFDK'ya sevk edildi. Kayserisporlu Diego ve Mensah ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika Galatasaraydan 7 isim PFDKya sevk edildi

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