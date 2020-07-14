Son dakika! Galatasaray'dan 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Halil Cihan Ünal, Necati Ateş, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri ve Emre Akbaba PFDK'ya sevk edildi. Kayserisporlu Diego ve Mensah ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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