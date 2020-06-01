Son Dakika | Galatasaray'dan 5 imza birden! Arda Turan için o tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.
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TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR
Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.
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YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.
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YABANCI SINIRI HAZIRLIĞI
Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.
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SEZON SONUNDA BEDAVA
Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.
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MERT HAKAN YANDAŞ (SİVASSSPOR)
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EMRE KILINÇ (SİVASSPOR)
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Ç.RİZESPOR)
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SEMİH KAYA (SPARTA PRAG)
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ARDA TURAN İÇİN O TARİH
Galatasaray, bu 4 ismin yanı sıra bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Ay sonunda Barcelona ile yolları resmen ayrılacak Arda Turan'ın dönüşü de Fatih Terim'in onay verdiği bir diğer transfer...
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TERİM'İN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLMEYECEK
Bu konuda yönetimle teknik heyet arasında fikir ayrılığı bulunsa da Başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in isteğini geri çevirmesi beklenmiyor.
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SARACCHI'NIN YERİ GARANTİ
Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak.
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HASAN ALİ KALDIRIM SESLERİ
Öte yandan Fatih Terim'in yerli oyuncu olarak Hasan Ali Kaldırım'ı da listesine aldığı biliniyor.
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FENERBAHÇE BEKLENİYOR
Habere göre; Fenerbahçe'nin yapacağı karşılıklı görüşmelerden çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı takım harekete geçecek. (Takvim)