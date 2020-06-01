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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan 5 imza birden! Arda Turan için o tarih...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 15:27,

Son Dakika | Galatasaray'dan 5 imza birden! Arda Turan için o tarih...

Galatasaray transfer bombalarını arka arkaya patlatacak! Fenerbahçeli yıldız...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncusu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kulüplerde yeni yabancı kuralına uyum sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı.

2TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR
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TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Anadolu kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da transferde artık yerli futbolculara yönelecek.

3YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK
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YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için Luyindama ve Nagatomo'ya sezonun ikinci yarısında lisans çıkartamayan Galatasaray da kadrosuna birçok yerli oyuncu takviyesi yapacak.

4YABANCI SINIRI HAZIRLIĞI
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YABANCI SINIRI HAZIRLIĞI

Sarı- kırmızılı ekip, önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına en hazır kulüp olmayı hedefliyor.

5SEZON SONUNDA BEDAVA
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SEZON SONUNDA BEDAVA

Sarı-kırmızılı kulüp şu ana kadar dört oyuncuyla anlaşma sağlarken, bu isimlerin hepsinin Türk olması ve sezon sonunda serbest kalacak olmaları dikkat çekiyor.

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MERT HAKAN YANDAŞ (SİVASSSPOR)

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EMRE KILINÇ (SİVASSPOR)

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OĞULCAN ÇAĞLAYAN (Ç.RİZESPOR)

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SEMİH KAYA (SPARTA PRAG)

10ARDA TURAN İÇİN O TARİH
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ARDA TURAN İÇİN O TARİH

Galatasaray, bu 4 ismin yanı sıra bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Ay sonunda Barcelona ile yolları resmen ayrılacak Arda Turan'ın dönüşü de Fatih Terim'in onay verdiği bir diğer transfer...

11TERİMİN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLMEYECEK
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TERİM'İN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLMEYECEK

Bu konuda yönetimle teknik heyet arasında fikir ayrılığı bulunsa da Başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'in isteğini geri çevirmesi beklenmiyor.

12SARACCHININ YERİ GARANTİ
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SARACCHI'NIN YERİ GARANTİ

Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak.

13HASAN ALİ KALDIRIM SESLERİ
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HASAN ALİ KALDIRIM SESLERİ

Öte yandan Fatih Terim'in yerli oyuncu olarak Hasan Ali Kaldırım'ı da listesine aldığı biliniyor.

14FENERBAHÇE BEKLENİYOR
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FENERBAHÇE BEKLENİYOR

Habere göre; Fenerbahçe'nin yapacağı karşılıklı görüşmelerden çıkacak sonuca göre sarı-kırmızılı takım harekete geçecek. (Takvim)

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