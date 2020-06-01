Son Dakika | Galatasaray'dan 5 imza birden! Arda Turan için o tarih...

ARDA TURAN İÇİN O TARİH Galatasaray, bu 4 ismin yanı sıra bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Ay sonunda Barcelona ile yolları resmen ayrılacak Arda Turan'ın dönüşü de Fatih Terim'in onay verdiği bir diğer transfer...