Son dakika | Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme...
Galatasaray, son dönemde Beşiktaş ile arasında krize sebep olan 1986/87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığıyla Galatasaray'ın 33 yıl önce Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek 14 yıllık hasrete son verip şampiyon olduğu maçın görüntüleri paylaşıldı.
Teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıkları sonrası Beşiktaş TFF'ye 1986/87 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'Dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için başvuruda bulunmuştu. İki kulüp, karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb 🔙 pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020
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