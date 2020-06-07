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Futbol
Haber Giriş: 07.06.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme...

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Son dakika | Galatasaray'dan 1986/87 sezonu paylaşımı! Beşiktaş'a gönderme...
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Galatasaray, son dönemde Beşiktaş ile arasında krize sebep olan 1986/87 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığıyla Galatasaray'ın 33 yıl önce Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek 14 yıllık hasrete son verip şampiyon olduğu maçın görüntüleri paylaşıldı.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıkları sonrası Beşiktaş TFF'ye 1986/87 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'Dan alınarak Beşiktaş'a verilmesi için başvuruda bulunmuştu. İki kulüp, karşılıklı sert açıklamalar yapmıştı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

Son dakika | Galatasaraydan 1986/87 sezonu paylaşımı Beşiktaşa gönderme...

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