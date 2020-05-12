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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan 19:05'te Fenerbahçe paylaşımı!

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Son Dakika | Galatasaray'dan 19:05'te Fenerbahçe paylaşımı!
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Galatasaray, saat 19:05'te yaptığı paylaşımda 12 Mayıs 2012'de kazandığı şampiyonluğa göndermede bulundu.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, saat 19:05'te yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe'nin stadında kazanılan şampiyonluğa göndermede bulunulurken ''Her şey unutulur hatıralar kalır, size her Mayıs bizi hatırlatır'' sözlerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca maçtan görüntüler de kullanıldı.

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