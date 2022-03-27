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Son dakika: Galatasaray'daki ibrasızlık kararı sonrası Abdurrahim Albayrak'dan açıklama

#Galatasaray#Abdurrahim Albayrak#Seçim
Son dakika: Galatasaraydaki ibrasızlık kararı sonrası Abdurrahim Albayrakdan açıklama

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, olağüan genel kurulda Burak Elmas için çıkan ibrasızlık kararı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı ve Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Gedson Fernandes ile ilgili; "Pilota bile prim verdim Gedson Fernandes’i şu saatte yetiştir diye. Ben olsaydım Fernandes gidebilir miydi, başka takıma?" dedi.

"GALATASARAY'A BORCUM VAR! ORTAM MÜSAİT OLURSA..."

Galatasaray olmadan yaşayamayacağını söyleyen Albayrak; "Benim Galatasaray’a daha çok borcum var. Ben Galatasaray’dan kopamam, Galatasaray’sız yaşayamam. Ortam müsait olursa Galatasaray’da hizmetten kaçmam" dedi.

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