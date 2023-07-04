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Son Dakika: Galatasaray'da Yusuf Demir'e İsviçre'den talip çıktı! Yerli sayılacaktı ama...

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#Yusuf Demir#Transfer#Basel
Son Dakika: Galatasarayda Yusuf Demire İsviçreden talip çıktı Yerli sayılacaktı ama...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 08:44

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı flaş transferlerden birisi olan Yusuf Demir, beklentilerin altında kalmıştı. Sezon boyunca özellikle yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulmakta zorlanan genç futbolcu, sakatlıklardan da başını kaldıramadı. Şans bulduğu maçlarda ise Okan Buruk'u memnun edemeyen Yusuf Demir'in yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da sezon boyunca beklentilerin altında kalan genç futbolcu Yusuf Demir için yeni bir takım devreye girdi.

Sabah'ın İsviçre basınından derlediği habere göre; Basel, Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor. Basel, Avusturyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncu Barcelona'da da forma giydi.

Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

ARTIK YERLİ SAYILACAK

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan ve geçen sezon yabancı statüsünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir, TFF'nin yeni kuralıyla birlikte yeni sezonda yerli statüde oynayabilecek.

Bu da Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmama ihtimalini bir hayli yükseltti. Genç oyuncu sarı kırmızılarda geçen sezon sadece 6 maça çıkabildi.

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#Yusuf Demir#Transfer#Basel

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