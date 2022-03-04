Son Dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün planı! Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa...

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Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi.

Sabah'ın haberine göre; İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlendi. Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.