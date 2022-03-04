Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün planı! Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa...

#Transfer#Yunus Akgün#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayda Yunus Akgün planı Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa...

Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda Yunus Akgün'ün geri dönmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi.

Sabah'ın haberine göre; İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlendi. Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Yunus Akgün#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna