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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'dan transfer yanıtı!
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'dan transfer yanıtı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'dan transfer yanıtı!
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Younes Belhanda maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Belhanda, "3 gün önce oynadık. Birazcık yorgunduk. Onların öyle bir avantajı var. Bunlara sığınmamamız gerekiyor tabii" dedi.

Transfer durumu hakkında da konuşan Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Ben elimden gelen mücadeleyi ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.

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