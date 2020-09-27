Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'dan transfer yanıtı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Younes Belhanda maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Belhanda, "3 gün önce oynadık. Birazcık yorgunduk. Onların öyle bir avantajı var. Bunlara sığınmamamız gerekiyor tabii" dedi.

Transfer durumu hakkında da konuşan Belhanda, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Ben elimden gelen mücadeleyi ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.