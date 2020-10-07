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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda transferi için sıcak gelişme!
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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda transferi için sıcak gelişme!

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Galatasaray'da Younes Belhanda transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ve Avrupa'da transfer sezonu kapansa da Belhanda'nın ayrılma ihtimali hala güçlü bir seçenek...

Süper Lig'de ve Avrupa'da transfer dönemi kapandı ancak Arap Yarımadası ve Katar'da transfer ayın 25'ine kadar devam ediyor.

Transfer döneminin bitmesine karşın Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başındaki yerini koruyan Younes Belhanda için de umutlar tükenmiş değil. Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı yetkililer Faslı oyuncunun satışı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Belhanda'ya Katar'dan Al Rayyan ve Al Duahil takımı talip olmuş, Giuliuano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ise temsilciler üzerinden oyuncun transfer koşullarını sormuştu.

''KALDIĞIM SÜRECE MÜCADELE EDERİM''

Belhanda, Fenerbahçe derbisinden sonra, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kaldığım sürece mücadele ederim" diyerek ayrılık olasılığını teyit etmişti.

Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol kaydetti.

Son Dakika | Galatasarayda Younes Belhanda transferi için sıcak gelişme

 

Son Dakika | Galatasarayda Younes Belhanda transferi için sıcak gelişme

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