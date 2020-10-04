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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda, transfer için yola çıkıyor!
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda, transfer için yola çıkıyor!

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Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda, transfer için yola çıkıyor!
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Galatasaray'da merak konusu olan Younes Belhanda'nın durumu netlik kazanmaya başladı. Faslı fubolcu ile ayrılık vakti yaklaşıyor...

Galatasaray ile Younes Belhanda'nın yolları ayrılıyor mu? Fransız basınının haberine göre Belhanda, Nice ile transfer görüşmesi yapmak üzere Fransa'ya gidiyor.

Belhanda'nın gün içinde Fransa'ya gideceği ve ya bugün ya yarın Nice ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi. Faslı futbolcunun son dakikada bir sorun çıkmaması halinde Nice kulübüne transfer olması bekleniyor.

FATİH TERİM: ''GİTMEK İSTİYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Rangers maçının ardından ''Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bildiği bir şey vardır. Yılan hikayesine döndü. Gitti gidiyor, geldi geliyor. Yok Arap ülkelerine yok Nice'e gidiyor. Zaten 3 günümüz var. Orada da her şey belli olur.'' sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Galatasarayda Younes Belhanda, transfer için yola çıkıyor

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