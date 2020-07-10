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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda kararı!

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim’in güncellediği gidecek/kalacak oyuncular listesinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Feghouli’yi takımda tutmak isteyen Fatih hocanın, Belhanda’yı ise satış listesine koyduğu öğrenildi. Faslı yıldızla yollar kesin olarak ayrılıyor

Yeni sezonda geniş çaplı bir kadro operasyonu yapmayı planlayan Galatasaray’da, iç transferin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Teknik patron Fatih Terim, son haftalardaki kötü gidişat sebebiyle gönderilecek ve kalacak oyuncuların listesini güncellerken, Trabzonspor maçında rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Feghouli’yi sahada görmek istediğini yönetime bildirmişti.

Fatih hocanın aynı raporda, Belhanda’yı satış listesine koyduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Faslı yıldızın iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılmasını, gelen paranın da yeni yapılacak transferlerde kullanılmasını istiyor.

Sorumluluk almadığı için...

Taraftarla arası iyi olmamasına rağmen, tecrübeli futbolcuya her fırsatta sahip çıkan Terim’in, öğrencisini bu kez gözden çıkarmasının en büyük sebebi, zor zamanlarda bir türlü beklediği sorumluluğu üzerine almaması oldu.

Saha içerisinde 10 numaranın yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belhanda ile yolları ayırıp bu bölgede ya daha yetenekli ya da daha tempolu bir isim görmek isteyen Terim’in talebi yönetimde görüşüldü.

Resmi teklifi bekliyorlar

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda Belhanda’nın transfer görüşmesi yapmasına izin vermişti. Bu doğrultuda 30 yaşındaki oyuncunun menaceri, Arap ve Katar kulüpleriyle temas kurmuştu.

Yıllık 5 milyon Euro talep eden Belhanda’ya son olarak 4 milyon Euro’luk bir teklif geldiği, bonservis bedeli olarak da 9 milyon Euro’luk bir paket hazırlandığı bildirildi. Yönetim ise artık resmi tekliflerin kulübe ulaşmasını bekliyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasarayda Younes Belhanda kararı

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