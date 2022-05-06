Son Dakika: Galatasaray'da yönetici Nihat Kırmızı’dan Domenec Torrent açıklaması! 'Bu adama 1 sene sabır gösteremedik'

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Spor Arena’ya yaptığı açıklamada başkan Burak Elmas'ın Domenec Torrent ile ayrılık üzerine görüştüğü haberlerine açıklık getirirken İspanyol teknik direktör ile sezon sonuna kadar devam edileceğini açıkladı.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinden sonra Galatasaray'ın teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıracağı yüksek sesle dile getirilirken, Burak Elmas'ın deneyimli antrenör ile bunun üzerine görüştüğü iddia edilmişti. Torrent’in geleceği ile ilgili Spor Arena’ya konuşan Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, “Domenec Torrent ile başkan Burak Elmas iddia edildiği gibi bir ayrılık görüşmesi yapmadı. Görevim itibariyle Torrent ile devamlı görüşen benim. Torrent sezon sonuna kadar devam edecek. Yeni gelecek yönetimin de kendisiyle çalışmak isteyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Son Dakika: Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi Haberi Görüntüle

"Bu adama bir sene sabır gösteremedik"



Torrent ve ekibinin sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda tazminatının yüksek olacağı iddialarını yanıtlayan Nihat Kırmızı, "Yeni yönetim istemezse Torrent para konusunda zorluk çıkarmayacaktır, söylendiği gibi değil. Bizimle şu ana kadar hiçbir şekilde para konuşmadı. Bu adama bir sene sabır gösteremedik. Florya’da yaptığı çalışmaları ben görüyorum. Torrent’in yerine Roberto Mancini gelse ona sabır göstermeyecek miyiz? Her şey sil baştan olacak.” dedi.

GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Başkanlık seçimi ile ilgili soruları yanıtlayan Öztürk, planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi... Hepsi ve daha fazlası videomuzun tamamında.

Haberin Devamı