Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu, listede Abdurrahim Albayrak da yer alıyor.

Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan başkan olmak için yarışacak.

İşte Şardan'ın listesi: