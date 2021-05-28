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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak...
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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak...

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Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu. Listede Abdurrahim Albayrak da yer alıyor.

Galatasaray'da başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu, listede Abdurrahim Albayrak da yer alıyor.

Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan başkan olmak için yarışacak.

İşte Şardan'ın listesi:

Son Dakika: Galatasarayda Yiğit Şardanın listesi belli oldu Abdurrahim Albayrak...

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