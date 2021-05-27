Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı resmileşiyor! Abdurrahim Albayrak listede...
Yiğit Şardan, Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen seçimde aday olma kararı verdi.
Spor Arena - Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa aday olan 6.isim Yiğit Şardan oldu.
Yiğit Şardan, Galatasaray Kulübü’ne başkan adaylığını yarın resmileştirecek.
Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal’ın da yer aldığı listesini Yiğit Şardan'ın, yarın Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etmesi bekleniyor.
SPOR ARENA BAŞKAN ADAYLARI RÖPORTAJ SERİSİNE DEVAM EDİYOR
BURAK ELMAS;
METİN ÖZTÜRK;
EŞREF HAMACIOĞLU;