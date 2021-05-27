MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı resmileşiyor! Abdurrahim Albayrak listede...
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı resmileşiyor! Abdurrahim Albayrak listede...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı resmileşiyor! Abdurrahim Albayrak listede...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan'ın başkan adaylığı resmileşiyor! Abdurrahim Albayrak listede...

Yiğit Şardan, Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen seçimde aday olma kararı verdi.

Spor Arena - Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa aday olan 6.isim Yiğit Şardan oldu.

Yiğit Şardan, Galatasaray Kulübü’ne başkan adaylığını yarın resmileştirecek.

Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal’ın da yer aldığı listesini Yiğit Şardan'ın, yarın Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etmesi bekleniyor.

SPOR ARENA BAŞKAN ADAYLARI RÖPORTAJ SERİSİNE DEVAM EDİYOR

BURAK ELMAS;

METİN ÖZTÜRK;

EŞREF HAMACIOĞLU;

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi