Son Dakika: Victor Nelsson'un bonservisinde kritik sınır! Kafası karışınca Galatasaray'dan beklenen hamle geldi...

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Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Marcao'nun ayrılığı sonrasında takımdaki yeri daha kritik olan Danimarkalı savunmacının sarı kırmızılı ekipteki geleceği netleşiyor.

Marcao'nun ardından Victor Nelsson’u da transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor. Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro’ya yükseltti. Ancak Galatasaray yönetimi bu öneriyi de geri çevirip, futbolcunun sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini işaret etti.

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NELSSON İKNA EDİLDİ

Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Victor Nelsson’u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağını ifade etti. Timur ve Buruk’un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etti.

20 MİLYON EURO VE ÜZERİ TEKLİFE AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR

23 yaşındaki savunma oyuncusunun, “Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim. Sevilla’ya ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim” dediği belirtildi. Bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi zor görünürken, Sevilla’nın 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif sunması halinde yeniden pazarlık masasına oturulabileceği öğrenildi.

MAAŞINA ZAM YOLDA

Flaş transferlere imza atan Galatasaray, maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feghouli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torreira'ya verildi. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin Euro, Seferovic ise 2.3 milyon Euro alacak. Sabah'ın haberine göre; takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankoları Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı aldı.

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Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak ve 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek ve Danimarkalı stoperin 1 milyon Euro'luk ücreti artırılacak.

SEVILLA STOPER TAKVİYESİ YAPTI

Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol kulübü bu Transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Nianzou transferi öncesinde mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyordu.

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HANCHE OLSEN OLMAZSA B PLANI NINO

Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense’de forma giyen Nino’nun transferi için çalışmalara başlandı.

Sarı kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor. Brezilya Milli Takımı’nın 2020 Olimpiyatları’ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino’nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.

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FORVETE TAKVİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Forvet hattını bir golcü ile daha güçlendirmek isteyen Galatasaray’da öne çıkan isim Shamar Nicholson. Mevcut kadrosunda 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 35 yaşındaki Dries Mertens ve 30 yaşındaki Haris Seferoviç bulunan sarı kırmızılılar bu bölgeye genç bir isimle ile takviye etmek istiyor. Galatasaraylı idareciler geçen sezonunun ortasında Spartak Moskova’ya transfer olan Shamar Nicholson için hem kulübü hem de oyuncunun temsilcis ile temaslara başladı.

RUSYA'YA ÇABUK UYUM SAĞLADI

Sarı kırmızılılarda teknik heyet 1.92’lik boyuna rağmen atletik, fizik gücü yüksek ve geçen yıl son vuruşlarda başarılı bir sezon geçiren Nicholson’ı takımdan görmek istiyor. 25 yaşındaki Jamaikalı futbolcu geçen sezonun devre arasında geldiği Spartak Moskova forması ile 16 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik bir performansa imza atmayı başardı. Jamaikalı futbolcu, Rusya’ya gelmeden önce ise Charleroi forması ile Belçika Ligi’nde 18 karşılaşmada görev alıp 13 gol, 5 asistle 18 gole direkt katkı sağladı.

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ICARDI TEKLİFİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada adı Galatasaray ile anılan PSG’nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi konusunda Galatasaray’ın yaklaşık 2 hafta önce Fransız devi ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar takımda düşünülmeyen yıldız futbolcu için bedelsiz kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk ücretinin 6 milyonunun kulübün, 2.5 milyon Euro’sunun kendilerinin karşılayacağı bir öneride bulundu. Ancak hem bedava kiralama hem de maaşının 6 milyon Euro’sunun PSG tarafından karşılanması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.