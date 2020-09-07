Son Dakika | Galatasaray'da yeni transferlerin lisansları çıkartıldı!

Galatasaray, transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu gibi futbolcuları adrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılılar, bu futbolcular arasında 4 ismin lisansını çıkardı. Bu isimler arasında Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç yer aldı.

Galatasaray'da diğer bir yeni transfer Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkarılmadı.

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadronun güncel hali şu şekilde:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Arda Turan, Atalay Babacan, Atalay Yıldırım, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Luyindama, Emin Bayram, Emircan Seçgin, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Erencan Yardımcı, Erkan Süer, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Metehan Baltacı, Mustafa Fettahoğlu, Oğulcan Çağlayan, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Süleyman Luş, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Yunus Akgün.

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