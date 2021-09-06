Son Dakika: Galatasaray'da yeni Marcao gelişmesi! Perşembe günü Florya'da...

Giresunspor maçında yaşanan olayların ardından PFDK'dan 8 maç ceza alan ve takım arkadaşları ile arası bozulan Marcao için transfer kapısı da sonuna kadar açıldı. İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Brezilyalı oyuncu, yönetimin beklediği en az 10 milyon Euro'luk bonservis seviyesine ulaşamazken Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de affedildi.

Sabah'ın haberine göre; İsmi Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen 25 yaşındaki stoper, Florya'da takımla idmanlara başladı ve dün Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçına 11'de çıktı. Süper Lig'de 6 hafta cezası kalan Marcao bu periyotta Avrupa Ligi'nde forma giyecek. Marcao, Lazio'ya karşı 16 Eylül'deki mücadelede ilk 11'de olacak.

HERKESİN ÖNÜNDE KEREM'DEN ÖZÜR DİLEYECEK

A Milli Takım'da bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda affedilen Marcao artık yüzleşmeyi bekliyor. Takıma yeniden katılan ve hazırlık maçında sahaya çıkan Brezilyalı, özür dilemek için Kerem'in dönüşünü bekliyor. Perşembe günü Florya'ya gelecek olan 22 yaşındaki hücum oyuncusundan takım arkadaşları önünde özür dileyeceği öğrenilen Marcao, Kerem'in gönlünü almaya çalışacak.

150 BİN EURO CEZA ALMIŞTI

Giresun maçı sırasında Kerem ile bir pozisyon tartışması yaşayan Marcao, bir anda koşarak hamle yapmıştı. Önce Kerem'e kafa atan, ardından da iki kez yumruk sallayan Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart görürken PFDK'dan da 8 maç ceza almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün kadro dışı bıraktığı oyuncuya ayrıca 150 bin Euro'luk tarihi bir ceza verildi

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