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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku
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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku

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Son Dakika: Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku

Galatasaray, Süper Ligin 42'nci ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlarken adalesinde ağrı hisseden Onyekuru, idmanı yarıda bıraktı.

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ONYEKURU TAMAMLAYAMADI

Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Yeni Malatyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda, Nijeryalı futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak:

9 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Galatasaray formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol atıp 4 de asistlik katkı sağladı

Son Dakika: Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku

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