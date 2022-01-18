Son Dakika: Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından futbol şubesinde yaşanan kabuk değişimi devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u kulüp bünyesine katmak isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Portekizli futbol aklını İstanbul'a davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpte sportif direktörlük pozisyonu yerine danışman olarak görev alması beklenen Luis Campos, Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Başkan Burak Elmas ile yüzyüze bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER SİHİRBAZI OLARAK BİLİNİYOR

Galatasaray ile anlaşmaya varması gündemde olan Luis Campos kariyerinde daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı. Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı.

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LUIS CAMPOS'UN DİKKAT ÇEKEN TRANSFER HAMLELERİ

Thomas Lemar

Aldığı Fiyat: £3.4m

Sattığı Fiyat : £72m

Fabinho

Aldığı Fiyat: Bedelsiz

Sattığı Fiyat: £43.7m

Benjamin Mendy

Aldığı Fiyat: £11m

Sattığı Fiyat: £49.2m

Bernardo Silva

Aldığı Fiyat: £12m

Sattığı Fiyat: £43m

Anthony Martial

Aldığı Fiyat: £4m

Sattığı Fiyat: £57.6m

James Rodriguez

Aldığı Fiyat: £38.4m

Sattığı Fiyat: £63m

Nicolas Pepe

Aldığı Fiyat: £9m

Sattığı Fiyat: £72m

Tiemoue Bakayoko

Aldığı Fiyat: £7m

Sattığı Fiyat: £40m

Gabriel Magalhaes

Aldığı Fiyat: £2m

Sattığı Fiyat: £23m

Victor Osimhen

Aldığı Fiyat: £20m

Sattığı Fiyat: £60m

Rafael Leao

Aldığı Fiyat: Bedelsiz

Sattığı Fiyat: £24m

"BURAK YILMAZ'IN FUTBOLUNA AŞIĞIM"

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ı Lille'e transfer eden kulübün eski sportif direktörü Luis Campos, milli golcümüz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Burak Yılmaz'ın futboluna aşık olduğunu gizlemeyen Campos, zamanında Monaco'ya transfer etmek istediğini ancak yüksek maaşının bu transfere engel olduğunu söylemişti.

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Luis Campos, "2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum. Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım" ifadelerini kullanmıştı.

2014-2016 yılları arasında Monaco'da görev alan Luis Campos, "Radamel Falcao sakatlandığında Burak Yılmaz ile Dimitar Berbatov arasında kaldık. Burak Yılmaz'ı istedik ama maaşı çok yüksekti ve büyük bir yıldızdı. Bu yüzden Berbatov'u aldık." demişti.

"Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmak için geç kaldı." diyerek sözlerini sürdüren Luis Campos, "Lille'e transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. "Futboluna uzun süredir aşığım. Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lille ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın. Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın.' dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti." açıklamasını yapmıştı.

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"YUSUF YAZICI'YI LUIS CAMPOS GÖNDERMİYOR"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, zamanında oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulunmuş ve dönemin sportif direktörü Luis Campos'un milli futbolcuyu takımdan göndermeyi istemediğini ifade etmişti.

Ahmet Cebeci, "Yusuf Yazıcı için İtalya ve Almanya'dan bazı kulüpler Lille Sportif Direktörü Luis Campos'u arayarak transferi hakkında bilgi almak istediler. Ancak, Campos, 'Yusuf hiçbir yere gidemez. O benim projemin mihenk taşı. En kısa sürede formasına kavuşacak ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu herkes görecek. Belki de Lille tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak. Ona olan inancım tam. Ne kiralanmasına ne de satışına izin veriyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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FATİH TERİM KARA LİSTEYE ALDI İDDİASI

Luis Campos'un yolu Galatasaray'la daha önce ilginç bir şekilde kesişmişti. Portekizli futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Mustafa Kapı transferinde büyük rol oynamış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim'in karşı çıktığı iddia edilmişti.

Fatih Terim'in o dönem Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermesinin ardından şimdi yönetimde bazı isimlerin Portekizli futbol aklı için, "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı." şeklinde görüş belirttiği öne sürüldü.

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