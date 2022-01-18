Son Dakika: Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk düdük çaldıCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk düdük çaldı!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
Dünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyorDünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor#Villa Aurora
77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı #Anders Behring Breivik
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

#Galatasaray#Luis Campos#Transfer
Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

Avrupa futbolunda 'Transfer Sihirbazı' olarak bilinen Luis Campos, Galatasaray ile görüşmek üzere Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılı ekipte danışman olarak görev alması beklenen Portekizli futbol adamının zamanında Burak Yılmaz hakkında söylediği sözler dikkat çekti. Öte yandan Luis Campos ile Fatih Terim'in yollarının daha önce kesiştiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından futbol şubesinde yaşanan kabuk değişimi devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u kulüp bünyesine katmak isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Portekizli futbol aklını İstanbul'a davet etti.

Sarı kırmızılı kulüpte sportif direktörlük pozisyonu yerine danışman olarak görev alması beklenen Luis Campos, Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Başkan Burak Elmas ile yüzyüze bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER SİHİRBAZI OLARAK BİLİNİYOR

Galatasaray ile anlaşmaya varması gündemde olan Luis Campos kariyerinde daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı. Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Kylian Mbappe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain'e 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

LUIS CAMPOS'UN DİKKAT ÇEKEN TRANSFER HAMLELERİ

Thomas Lemar
Aldığı Fiyat: £3.4m
Sattığı Fiyat : £72m

Fabinho
Aldığı Fiyat: Bedelsiz
Sattığı Fiyat: £43.7m

Benjamin Mendy
Aldığı Fiyat: £11m
Sattığı Fiyat: £49.2m

Bernardo Silva
Aldığı Fiyat: £12m
Sattığı Fiyat: £43m

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

Anthony Martial
Aldığı Fiyat: £4m
Sattığı Fiyat: £57.6m

James Rodriguez
Aldığı Fiyat: £38.4m
Sattığı Fiyat: £63m

Nicolas Pepe
Aldığı Fiyat: £9m
Sattığı Fiyat: £72m

Tiemoue Bakayoko
Aldığı Fiyat: £7m
Sattığı Fiyat: £40m

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

Gabriel Magalhaes
Aldığı Fiyat: £2m
Sattığı Fiyat: £23m

Victor Osimhen
Aldığı Fiyat: £20m
Sattığı Fiyat: £60m

Rafael Leao
Aldığı Fiyat: Bedelsiz
Sattığı Fiyat: £24m

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

"BURAK YILMAZ'IN FUTBOLUNA AŞIĞIM"

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ı Lille'e transfer eden kulübün eski sportif direktörü Luis Campos, milli golcümüz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Burak Yılmaz'ın futboluna aşık olduğunu gizlemeyen Campos, zamanında Monaco'ya transfer etmek istediğini ancak yüksek maaşının bu transfere engel olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Luis Campos, "2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum. Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım" ifadelerini kullanmıştı.

2014-2016 yılları arasında Monaco'da görev alan Luis Campos, "Radamel Falcao sakatlandığında Burak Yılmaz ile Dimitar Berbatov arasında kaldık. Burak Yılmaz'ı istedik ama maaşı çok yüksekti ve büyük bir yıldızdı. Bu yüzden Berbatov'u aldık." demişti.

"Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmak için geç kaldı." diyerek sözlerini sürdüren Luis Campos, "Lille'e transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. "Futboluna uzun süredir aşığım. Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lille ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın. Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın.' dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

"YUSUF YAZICI'YI LUIS CAMPOS GÖNDERMİYOR"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, zamanında oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulunmuş ve dönemin sportif direktörü Luis Campos'un milli futbolcuyu takımdan göndermeyi istemediğini ifade etmişti.

Ahmet Cebeci, "Yusuf Yazıcı için İtalya ve Almanya'dan bazı kulüpler Lille Sportif Direktörü Luis Campos'u arayarak transferi hakkında bilgi almak istediler. Ancak, Campos, 'Yusuf hiçbir yere gidemez. O benim projemin mihenk taşı. En kısa sürede formasına kavuşacak ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu herkes görecek. Belki de Lille tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak. Ona olan inancım tam. Ne kiralanmasına ne de satışına izin veriyorum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...

FATİH TERİM KARA LİSTEYE ALDI İDDİASI

Luis Campos'un yolu Galatasaray'la daha önce ilginç bir şekilde kesişmişti. Portekizli futbol adamı, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Mustafa Kapı transferinde büyük rol oynamış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim'in karşı çıktığı iddia edilmişti.

Fatih Terim'in o dönem Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermesinin ardından şimdi yönetimde bazı isimlerin Portekizli futbol aklı için, "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı." şeklinde görüş belirttiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Luis Campos#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19