Son dakika: Galatasaray'da yeni başkan adayı! Seçimi iptal ettirten Fırat Develioğlu...

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Galatasaray’da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 11 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum" dedi.

Kongre iptal talebini hukuki temellere göre yaptığına dikkat çeken Fırat Develioğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Daha önceki beyanatlarımda da bildirdiğim gibi sevdalısı olduğumuz Galatasaray Kulübünün mevcut iki adayla en fazla 5-6 ay sonra tekrar bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceği kaçınılmazdır. İki başkan adayı ve ekipleri de kaliteli insanlardır. Daha sakin bir zamanda kulübümüzü yönetmeye layık ve ehildirler. Şu anda bir belirsizlik ortamında bulunmaktayız. Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık- kolektif hareket alanıdır. Futbol iyi finansman bulup, iyi kadrolar kurup başına iyi hoca geçirerek oynanan adeta bir Play Station oyunu değildir. Futbol insanla oynanır ve yüzde doksanı insan faktörüyle yönetilir. Takım içi kardeşlik, oyuncuların sahada haklarının yenilmemesi ve arkalarını dayadıkları, kendilerini savunan maddi-manevi güçlü bir başkan ve yönetim takımın performansını kat be kat arttırır. Geçen yıl averajla ikinci olan takımımızın masa başı oyunlarıyla nasıl dengesinin bozularak yarışma harici bırakıldığını hep beraber gördük. Tam mevcut yönetim bu konuda gerekli tavrı almaya başlamışken, sosyal medyada manipüle edilerek köpürtülen tahammülsüzlük kulübümüzü daha beter bir bilinmezlik içerisine soktu."

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"MEVCUT İKİ ADAYLA FELAKETE SÜRÜKLENDİĞİMİZİ GÖRDÜM"

"Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. 6-7 ay sonra oturduğum yerden ’Bakın ben haklı çıktım’ demek yerine aksiyon alarak ’Elimde bu kadar imkan varken Galatasaray için ne yapabilirim ?’ diye düşündüm. Bu sebeple üçüncü-dördüncü-beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Özellikle Federasyon - MHK - Tahkim Kurulu gibi yerlerde kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye’de ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum"

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SEÇİM İPTAL SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.

Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

SEÇİME 2 GÜN KALA YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçime bir gün kala seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde kamuoyuna düşen 'iptal' haberleri sonrasında 29 Nisan günü seçimin iptal olduğu açıklandı.

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İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

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BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY: "HUKUKA AYKIRI"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı "Maskeli baloda sona doğru" paylaşımının ardından bugün de "İstinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

YENİ SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

Bu karar sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Burak Elmas yönetimi, yeni seçimin 11 Haziran günü yapılacağını duyurdu.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

GALATASARAY BAŞKAN ADAYUI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI