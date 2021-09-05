MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

Revizyona giden ve kadrosunu gençleştiren sarı kırmızılılarda 16 isim Florya’dan ayrıldı. 10 transferle kadrosunu güçlendiren G.Saray, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon kadroda düşünmediği birçok isimle ya yollarını tamamen ayırdı ya da kiralık gönderdi.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı. Falcao’nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün’ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya’dan ayrılmış oldu.

İngilterede Cristiano Ronaldo çılgınlığı Büyük kazanç...
İngiltere'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Büyük kazanç...

7 İSİM KİRALIK GİTTİ

Bu 16 futbolcunun 9’u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler... Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Galatasaray Mohamed Elneny kararını verdi 3 bölgeye transfer geliyor...
Galatasaray Mohamed Elneny kararını verdi! 3 bölgeye transfer geliyor...

AYRILANLAR

· Ryan Donk (Kasımpaşa)

· Martin Linnes (Molde)

· Şener Özbayraklı (Başakşehir)

· Marcelo Saracchi (Leipzig)

· Henry Onyekuru (Monaco)

· Gedson Fernandes (Benfica)

· Oghenekaro Etebo (Watford)

· Radamel Falcao (R.Vallecano)

· Jimmy Durmaz (Karagümrük)

Galatasarayda Mostafa Mohamedden Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den Fatih Terim paylaşımı

KiRALIK GiDENLER

· Okan Kocuk (Giresun)

· Emre Akbaba (Alanya)

· Emre Taşdemir (Giresun)

· V. Ozornwafor (Charleroi)

· Jesse Sekidika (Leuven)

· Ali Yavuz Kol (Keçiörengücü)

· Yunus Akgün (Adana DS)

Son Dakika: Galatasarayda yaprak dökümü 16 futbolcu Floryadan ayrıldı

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi