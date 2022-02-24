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Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Ayrılıklar yolda...

#Galatasaray#Ayrılık#Transfer
Son dakika: Galatasarayda yaprak dökümü başlıyor Ayrılıklar yolda...

Galatasaray, içeride ciddi bir temizlik hazırlığında. Florya'da bir araya gelen Elmas, Campos ve Sensibile, birçok yıldızla yolları ayırma kararı aldı. Liste başı Arda, Babel, Feghouli. Ancak üstü çizilen sürpriz isimler de var.

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Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Burak Elmas, Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile, Göztepe deplasmanı sonrası bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen üçlü zirvede, Torrent'in raporu doğrultusunda beyin fırtınası gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadrodaki birçok yıldızla da yolları ayırarak maaş bütçesinde ciddi bir yer açmaya karar verdi.

8 MİLYON EURO TASARRUF

Fanatik'in haberine göre Florya'daki zirvede alınan kararlar doğrultusunda, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Arda Turan ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Bu üç oyuncunun gidişiyle birlikte hem takımdaki yaş ortalaması düşecek hem de bonuslarla birlikte 8 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlanacak. 35 yaşındaki Babel, bu sezon 29 resmi maçta 1242 dakika oynadı, 1 gol 1 asiste imza attı.

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32 yaşındaki Feghouli, bu sezon 26 resmi maçta 1387 dakika şans bulurken, 5 gol 3 asistle oynadı.

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O TARTIŞMAYLA BİTTİ!

Torrent göreve geldikten sonra İspanyol hocayla maç toplantısında gerilim yaşayan Alpaslan Öztürk de gözden çıkarılan bir diğer oyuncu. Bir süredir kadro dışı olan tecrübeli savunmanın kontratının karşılıklı olarak feshedilmesi düşünülüyor.

HALİL'E TEŞEKKÜR EDİLECEK!

Her ne kadar kadroyu gençleştirmenin planları yapılsa da, yolların ayrılacağı oyuncular arasında genç isimler de bulunuyor. Bunların başında ise Fatih Terim'in talebiyle Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu geliyor. Özellikle son Göztepe deplasmanında ilk 11'de şans bulmasına rağmen etkili olamayan, oyundan çıktıktan sonra ise sevinçlere katılmayan 21 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasına sıcak bakılmıyor.

MORUTAN'DA ZARAR EDİLMEK İSTENMİYOR

Romanya'dan büyük umutlarla transfer edilen Morutan da satış listesine konulan bir diğer yetenek. Torrent'in 22 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu, Campos ve Sensibile'nin de benzer düşünceye sahip olduğu öğrenildi. Ancak kulüp 3.5 milyon Euro'ya alınan Morutan'dan zarar etmek istemiyor. Rumen futbolcunun doğru fiyatla satılabilmesi için Sensibile devreye girecek. Bu arada toplantıda Cicaldau hakkında da bir görüşme yapıldığı, ancak daha büyük bir yatırımla transfer edilen genç orta saha için çok iyi bir teklif gelene kadar bekleneceği bildirildi.

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BOEY'DE SAKATLIK ŞÜPHESİ!

Üstü çizilen isimler arasında en şanssızı ise Sacha Boey. 1.1 milyon Euro gibi uygun bir bedelle transfer edilen ve sezona harika başlayan Fransız sağ bekin, kronik sakat olmasından şüphe duyuluyor. Özellikle son sakatlığının ardından toparlanamayan 21 yaşındaki oyuncu, 422 gün sahalardan uzak kalmasına ve görme kaybı yaşamasına rağmen Omar'a formasını kaptırdı. Boey'nin gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öğrenildi.

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#Galatasaray#Ayrılık#Transfer

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