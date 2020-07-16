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Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Volkan Babacan zirvesi! Göksel Gümüşdağ ile...

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Son Dakika | Galatasaray'da Volkan Babacan zirvesi! Göksel Gümüşdağ ile...
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Muslera'nın şok sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, değişen yabancı kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere dikti. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak için başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sarı kırmızılıları transfer için harekete geçirdi.

Yedek kaleci Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik ekibin, yönetime Volkan Babacan ismini verdiği öğrenildi.

Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında kalan Volkan Babacan için harekete geçen Aslan'da yönetim hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek olan yönetim, Başakşehir'in patronundan milli kaleciyi isteyecek.

Görüşmenin kısa süre sonra yapılacağı öğrenildi. (Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasarayda Volkan Babacan zirvesi Göksel Gümüşdağ ile...

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