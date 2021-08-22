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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı

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Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı. Danimarkalı stoper, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor'a karşı oynayabilecek.

Galatasaray, 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer ettiği Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı. 22 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor'a karşı oynayabilecek.

Galatasaray, Hataysporu ağırlayacak Eksikler...
Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak! Eksikler...
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