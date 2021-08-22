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Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson'un lisansı çıktı
Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı. Danimarkalı stoper, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor'a karşı oynayabilecek.
Galatasaray, 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer ettiği Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un lisansını çıkardı. 22 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor'a karşı oynayabilecek.