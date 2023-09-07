Son Dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey'un zamlı yeni maaşları!

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Galatasaray yönetimi, takıma yeni katılan yıldızların ardından maaş konusunda yeni bir düzenlemeye gidiyor. Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğa büyük bir katkı sunan Boey ve Nelsson'un maaşına zam yapılacak.

Yönetim önlemini aldı

Üst üste yaptığı yıldız transferleriyle kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesine getiren Galatasaray, maaş bütçesini de bir hayli artırmış durumda. Yeni takviyelerin maaşlarının yüksek olmasının, takım içindeki dengeyi ve huzuru bozmasını istemeyen Galatasaray Yönetimi, şimdiden önlemini aldı.

Zamlı kontrat verilecek

Fanatik'in haberine göre; özellikle Avrupa devlerinden önemli teklifler alan, ancak yönetimin ricasıyla 1 sezon daha Florya’da kalıp, Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlarını parlatmaları istenen Boey ve Nelsson’a kısa süre içinde zamlı kontrat teklifleri sunulacak.

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İşte yeni maaşları!

Plana göre Boey’nin maaşı 500 bin Euro’dan 1.5 milyon Euro’ya, Nelsson’un maaşı ise 1.1 milyon Euro’dan 2 milyon Euro seviyesine getirilecek. Yerli oyuncular için de bir çözüm yolu arandığı, ilerleyen haftalarda performansa bağlı olarak başka isimlerle de yönetimin masaya oturmayı düşündüğü belirtiliyor.