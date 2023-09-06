Son Dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi! Davinson Sanchez sonrası...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geleceği yılan hikayesine dönen başarılı savunmacı Victor Nelsson hakkında karar verildi.

Davinson Sanchez transferi sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ciddi şekilde merak konusu haline gelen Danimarkalı savunmacı hakkında sarı kırmızılı yönetim kararını verdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Haberde ayrıca, imzalanacak yeni sözleşmeyle birlikte Danimarkalı stoperin maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacağı belirtildi.

Yaz transfer döneminde ismi Sevilla ve Fiorentina ile ciddi şekilde anılan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı. 2021-2022 sezonunun başında Galatasaray'a gelen Nelsson'un sözleşmesi 2025-2026 sezonun sonunda bitiyordu.

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7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.