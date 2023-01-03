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Son dakika: Galatasaray'dan VAR kayıtlarına ilişkin açıklama! "Tüm tartışmalı pozisyonların kayıtları açıklansın"

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Son dakika: Galatasaraydan VAR kayıtlarına ilişkin açıklama Tüm tartışmalı pozisyonların kayıtları açıklansın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 20:22

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında iptal edilen gol pozisyonuyla alakalı VAR kayıtlarının yayımlanmasının ardından açıklama yaptı.

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Süper Lig'de oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında tartışmalı bir gol pozisyonu yaşanırken TFF olaya ilişkin VAR kayıtlarını resmi siteden paylaştı.

Galatasaray, bugün TFF tarafından açıklanan VAR kayıtları sonrası açıklama yayımladı. 

Galatasaray'ın açıklaması şöyle: 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ‘şeffaflık ilkesi’ gereği, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık.

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Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson’un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray’a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten orta hakemle ilgili var olan tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz şeffaflık ve adalet talebine yönelik bu adım için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür eder, “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!” arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz.

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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