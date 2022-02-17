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Son dakika: Galatasaray'da üst akıllar 'erken seçim' istedi! Burak Elmas...

#Galatasaray#Burak Elmas#Helvacı
Son dakika: Galatasarayda üst akıllar erken seçim istedi Burak Elmas...
Ali Naci Küçük

Kurulun son toplantısında Mehmet Helvacı, Elmas’a, “Gerekirse siz de aday olun, ekibinizi yenileyin. Ama Galatasaray için seçim kararı alın” dedi. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da, “Camiada erken seçim için çok ciddi bir talep var” ifadesini kullandı.

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Süper Lig’de küme düşme potasının sadece 3 puan üstünde yer alan Galatasaray’ın içinde bulunduğu durum, camiadaki memnuniyetsizliği zirveye çıkardı. Sarı kırmızılıların ne kadar mutsuz ve huzursuz olduğu, kulübün eski başkan ve 2. başkanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı son toplantıda iyice ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas’ın her ay bir araya getirdiği kurulun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda ‘erken seçim’ isteği öne çıktı. Galatasaray’ın eski 2. başkanlarından Mehmet Helvacı, toplantıda yaptığı konuşmada, Burak Elmas’tan mart ayındaki mali genel kurul toplantısını beklemeden erken seçim kararı almasını istedi.

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Derkan: Camiayı rahatlatmalısınız

Helvacı’nın, “Bu uçağı buradan döndürmeniz, doğru rotaya sokmanız çok zor. Erken seçime gitmelisiniz. Seçim kararı alın. Gerekirse siz de aday olun, ekibinizi tazeleyin, yenileyin. Ama Galatasaray için bu kararı alın” dediği öğrenildi. Mehmet Helvacı’dan sonra söz alan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın da Mehmet Helvacı’nın ‘erken seçim’ talebine destek verdiği öğrenildi. Derkan’ın, Elmas’a, “Erken seçim kararı almanız yönünde camiadan çok ciddi talepler var. Kanaatimce de Galatasaray camiasını rahatlatmanız gerekli” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu'nda kimler var?

Mevcut başkan: Burak Elmas. Eski başkanlar: Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek. Mevcut 2. başkan: Polat Bengiserp. Eski 2. başkanlar ve başkan yardımcıları: Cengiz Özyalçın, Abdurrahim Albayrak. Mehmet Helvacı, Ali Dürüst, Ahmet Şenkal, Doğan Hasol, Işın Çelebi, Ergun Gürsoy, Fatih Altaylı, Hamdi Yasaman. Eski divan kurulu başkanları: Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar, Eşref Hamamcıoğlu.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Helvacı

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