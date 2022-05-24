Son Dakika: Galatasaray'da uğur denemeleri tutmadı! Başkan Burak Elmas'ın sahiplendiği kedi Simba gönderildi...

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Spor Toto Süper Lig'i 13. sırada bitiren Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi.

Sabah'ın haberine göre; Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi. Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü.

KASIM 2021'DE SAHİPLENMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Simba'yı 2021 yılının Kasım ayında sahiplenmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla minik kedinin fotoğrafını paylaşmıştı.

Burak Elmas söz konusu paylaşımında, "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı." ifadelerine yer vermişti.

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BURAK ELMAS: BİZ UYURKEN SİMBA'NIN UYKUSU GELMİŞ

GÖZLER 11 HAZİRAN'DA

Süper Lig 'i büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray 'da artık tek gündem, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi. Yönetimi devredeceği için transferlere karışmayan Başkan Burak Elmas, özellikle transfer görüşmelerinin ertelenmesini sağlayarak, yeni yönetimin önünü açmak istiyor.

Ancak Fanatik'teki habere göre; bu durum, özellikle transfer teklifleri alan birçok oyuncunun panik yapmasına yol açtı. Şu ana kadar Kerem, Mohamed, Cicaldau, Marcao, Nelsson, Boey ve Morutan'ın, Avrupa'nın önemli kulüplerinden menacerleri vasıtasıyla teklifler aldığı ve bunları yönetimle görüşmek istediği öğrenildi. 11 Haziran'daki seçim, bu genç oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Yeni yönetimin bu isimleri satıp satmama konusunda ne karar vereceği büyük merak konusu.

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YUNUS VE EMRE GARANTİ

Ayrıca sözleşmesi biten oyuncuların durumu da merakla bekleniyor. Pulgar, Pena ve Halil kiralık olarak gelmişti. Feghouli, Babel, Semih, Arda ve kaleci Fatih'in de mukavelesi sona eriyor. Tecrübeli oyuncular veda hazırlığı yapsa da, özellikle Babel'in Galatasaray'dan yeni bir teklif beklediği biliniyor. Diğer taraftan kiradan dönecek oyuncular da belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Yunus ve Emre Akbaba gibi oyuncuların gösterdikleri performansla ilk 11'i zorlayacakları düşünülürken, Oğulcan, Sekidika, Aytaç, Ozornwafor gibi isimler, haklarında verilecek kararın netleşmesini istiyor.

"BİZDEN HABER BEKLEYİN"

Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ise yaz döneminde zorluk yaşamamak için, takviyeler konusunda şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem teknik direktörler hem de transferi düşünülen oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Gündemdeki isimlere, "Seçime kadar bizden haber bekle, hiçbir yere imza atma" mesajı veriliyor, ancak bu oyuncuların çok sayıda taliplerinin olması işleri bir hayli zorlaştırıyor.

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