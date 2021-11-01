Son dakika: Galatasaray'da üç transfer birden! Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme uzatıldı

Haberin Devamı

İç transfer kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, tam üç oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcu Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Galatasaray, Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan son açıklamada ise kaleci İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2019 yılında bedelsiz olarak Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan, toplam 76 maçta forma giyerken 2 gol atıp 8 asist yaptı.

Standard Liege'den 2019 senesinde 5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen Luyindama ise 75 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı yaptı.