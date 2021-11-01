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Son dakika: Galatasaray'da üç transfer birden! Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme uzatıldı

#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Luyindama
Son dakika: Galatasarayda üç transfer birden Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme uzatıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatırken savunma oyuncusu Luyindama'nın sözleşmesini ise 2024 yılına kadar uzattı. Sarı kırmızılılar ayrıca, kaleci İsmail Çipe ile 1 yıl daha anlaşma sağlandığını duyurdu.

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İç transfer kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, tam üç oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcu Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Galatasaray, Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan son açıklamada ise kaleci İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2019 yılında bedelsiz olarak Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan, toplam 76 maçta forma giyerken 2 gol atıp 8 asist yaptı.

Standard Liege'den 2019 senesinde 5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen Luyindama ise 75 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

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#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Luyindama

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