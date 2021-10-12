Son Dakika: Galatasaray'da transferde işler tersine göndü! Taylan Antalyalı...

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Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı. İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Sabah'ın haberine göre; Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da gönderdi. Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü.

Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncuyu A Milli Takım'daki yeni hocası Kuntz da 11'de tercih etmedi.

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Taylan'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2.5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.