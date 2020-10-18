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Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da transfer planı! Marcao ve Luyindama satılırsa...

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Son Dakika | Galatasaray'da transfer planı! Marcao ve Luyindama satılırsa...
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Galatasaray’da orta saha takviyesi konuşulsa da Aslan hedefini sol bek olarak belirledi. Ara transferde Marcao veya Luyindama yüksek bir bedelle satılırsa Leipzig ile Uruguaylı sol bek için masaya oturulacak.

6 numara takviyesi yapamadan transfer dönemini kapatan Galatasaray, ocak ayını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına takım içinden bir isim yazıldı: Marcelo Saracchi... Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Terim, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında eksikliği çok hissedilen Uruguaylı sol bekin takımda kalmasını istiyor. Yönetim ara transferde Saracchi için Leipzig'le yeniden masaya oturacak.

ONYEKURU DERS OLDU

Onyekuru'nun bonservisini almayarak hata yapan Galatasaray, benzer pişmanlığı Saracchi'de yaşamak istemiyor. Ocak ayında Marcao ya da Luyindama yüksek fiyatlara satılırsa, sarı-kırmızılılar Alman kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin bonservisini almaya çalışacak. Leipzig, Galatasaray'a verdiği 22 yaşındaki sol bekin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmamıştı. (Sabah)

Son Dakika | Galatasarayda transfer planı Marcao ve Luyindama satılırsa...

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