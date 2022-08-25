Son Dakika: Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor! Prensip anlaşmasına varıldı... Icardi, Shamar Nicholson, Ballo-Toure, Cengiz Ünder, Kaan Ayhan...

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Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray , bir süper stara daha formasını giydirmek için harekete geçti. Akşam'ın haberine göre; O isim; Fransız ekibi Lyon'un yıldızı Moussa Dembele... Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı Teknik Direktör Peter Bosz'un planları arasında yer almıyor. Moussa Dembele de 'istenmediğim yerde durmam' diyerek takımdan ayrılmak istiyor.

Pedro'nun rövanşı alınacak

Lyon Yönetimi'nin ana hedefi; oyuncunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kiralamak. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, kendisine karşı sergilenen bu tavırdan rahatsız olduğu için takımdan bonservisiyle ayrılmak istiyor. L'Equipe, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı. Kadrosuna kaliteli bir santrfor daha katmak isteyen SarıKırmızılılar'ın ise transferde bir adım daha önde olduğu vurgulandı. Galatasaray, ezeli rakibinin de talip olduğu Dembele'yi kadrosuna katıp hem Fenerbahçe'den Joao Pedro'nun rövanşını almak hem de eski göz ağrısına geç de olsa formasını giydirmeyi planlıyor.

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Yarım kalan iş tamamlanacak

Sarı-Kırmızılılar, Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti. O dönem de Başkan olan Dursun Özbek, bu transferi gerçekleştiremediği için çok eleştirilmişti. Özbek, yarım bıraktığı işi 6 sene sonra tamamlamak istiyor. Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacağı için Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray, Shamar Nicholson ile prensipte anlaştı

Forvet konusunda uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Andrea Belotti ve Mauro İcardi gibi dünya yıldızlarıyla görüşüyordu. Fakat iki oyuncu ile yapılan temaslarda bir türlü istenen seviyeye gelinemedi. Hem Belotti hem de İcardi için girişimler devam ederken bir yandan da Galatasaray Yönetimi, rotasını Rusya'ya çevirmişti. Fanatik'in haberine göre; Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson ile prensipte her konuda anlaşma sağlandı.

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Şartlar zorlanacak

Jamaikalı santrfor, kulübüyle yaptığı konuşmada Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giymek istediğini belirtti. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 25 yaşındaki forvet için kulübüyle temaslar başlayacak. Aslan'da ise hedef önümüzdeki hafta içerisinde transferi bitirmek. Bu arada Belotti ve İcardi konusunda da transferin son gününe kadar bekleneceği ve şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

Evim dedi ama...

Shamar, önceki günlerde yaptığı bir açıklamada, "Burası benim evim" ifadelerini kullanmıştı. Fakat yıldız oyuncunun Galatasaray'ın ciddi ilgisi sonrasında kararını değiştirdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin kendisiyle ilgilendiğini öğrendikten sonra Jamaikalı'nın, bu konuda menajeriyle bir görüşme yaptığı belirtildi.

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Galatasaray, Ballo-Toure transferinde sona geldi

Galatasaray'da Erden Timur, bir süredir sol bek konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda İtalya Serie Aekiplerinden Milan'ın formasını giyen Fode Ballo-Toureiçin görüşmeler sürüyor. Fanatik'in haberine göre; Çizme ekibi ile yapılan temaslarda bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadı. Kırmızı-Siyahlılar, Aslan'dan tam 5 milyon Euro talep etti.

Satın alma maddesi...

Cim Bom ise Senegalli yıldız için bu rakamları veremeyeceği için kiralık önerisinde bulunmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istemesi sebebiyle Sarı Kırmızılılar'ın kiralık önerisine sıcak bakılıyor. Toure'nin yaklaşık olarak 1 milyon Euro civarında geçici bir transfer bedeli ile Aslan'a gelebileceği belirtildi. Sözleşmede ise yüksek bir ihtimalle satın alma maddesi olmayacak.

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Cengiz Ünder için nabız yoklanacak

Marsilya’da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor.

Kaan Ayhan için 5 milyon Euro

Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı. Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak. Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi. Kaan için Sassuolo’ya yeni bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılıların, 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtildi.

Icari ile son görüşme olumlu geçti

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Yeni sezon öncesinde transferleriyle dikkat çeken ve son olarak Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak sükse yaratan Galatasaray gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor.

Haris Seferovic, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis hattını 1. sınıf bir santrforla daha güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı.Uzun süredir PSG ile Arjantinli oyuncunun kiralanmasını görüşen Aslan bir türlü pazarlıkları sonuçlandıramamıştı.

Son olarak, 29 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi tahahhüt eden Cim Bom teklifini yapıp geri çekilmişti. Arjantinli süper starla yapılan son görüşmeden ise olumlu sonuç çıktı.

Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, tecrübeli forvetin, Galatasaray'a transfer olma fikrini onaylamış durumda olduğunu yazdı. Eğer, PSG de Aslan'ın şartını kabul ederse Icardi yeni sezonda bir yıllığına kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.